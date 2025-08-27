قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

أسماء عبد الحفيظ

تنتشر الملوخية الخضراء حاليا فى الأسواق، كما تُعد الملوخية الخضراء من الأطباق الشعبية المحببة في كثير من البيوت العربية، وليس المطبخ المصري فقط، ومن أكثر ربات البيوت الذين يبدعن فى طريقة طهى الملوخية الخضراء هي ربة البيت المصرية، كما أن الملوخية الخضراء تمتاز بلونها الأخضر الزاهي وطعمها المميز، لكنها من الخضروات سريعة التلف إن لم تُحفظ بطريقة صحيحة.

فهل لاحظت من قبل أنها تتحول إلى اللون الداكن أو تفقد قوامها بعد أيام قليلة؟ السبب ببساطة: تخزين خاطئ.

في هذا المقال، نضع بين يديك الطريقة المثالية لتخزين الملوخية الخضراء لتظل طازجة، خضراء، وشهية لأطول وقت ممكن، للشيف دينا على.

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء

اختيار أوراق طازجة

  • تأكد من أن الأوراق خضراء زاهية وخالية من الاصفرار أو الذبول.
  • يُفضل استخدامها وتخزينها في نفس يوم شرائها إن أمكن.

التنظيف والتحضير

  • قُم بفرط أوراق الملوخية نزع الأوراق من العيدان.
  • اغسلها جيدًا بالماء البارد أكثر من مرة لإزالة الأتربة.
  • صفِّها تمامًا من الماء باستخدام مصفاة أو منشفة نظيفة.
  • كلما قلّت الرطوبة، زادت مدة حفظها.
الفرم والتعبئة أو الحفظ بورق سليم

لديك طريقتان فعالتان، الطريقة الأولى: التفريز بعد الفرم

  • افرم الملوخية يدويًا أو باستخدام الكبة حتى تصل للقوام المطلوب، ولكن الكثير من ربات البيوت يفضلن فرم الملوخية يدويًا.
  • ضَعها في أكياس تفريز مسطحة، مع تفريغ الهواء جيدًا.
  • احفظها في الفريزر فورًا.
  • تحافظ هذه الطريقة على اللون والطعم لفترة تصل إلى 6 أشهر.

 الطريقة الثانية: تفريز الأوراق بدون فرم

  • جفّف الأوراق تمامًا من الماء.
  • ضعها في أكياس تفريز، وراعي تفريغ الهواء قدر الإمكان.
  • يمكن فرمها لاحقًا بعد إخراجها من الفريزر.
  • هذه الطريقة تحافظ على النكهة الطازجة بشكل أكبر.

ما الذي يجب تجنبه؟

  • لا تحفظ الملوخية في الثلاجة لأكثر من يومين، فهي تذبل بسرعة.
  • لا تُفرّزها وهي مبللة، فالرطوبة تُسبب تغير لونها بسرعة.
الملوخية الملوخية الخضراء الأطباق الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

