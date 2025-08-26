زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

أثارت واقعة وفاة 6 أطفال فى المنيا ووالدهم حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتعجب الشارع المصري من تصرف هذه المرأة التى قتلت 6 أطفال ووالدهم فقط لمجرد أنها غارت من عودة الرجل لزوجته الأولى التى ستشاركه معها

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

وهذه ليست الواقعة الأولى التى تحدث فيها جريمة بسبب الزواجة الثانية وعدم قدرة الرجل على إدراة الأسرتين ومراعاة مشاعر زوجاته أو عدم حسن الاختيار من البداية وفى النهاية تحدث جرائم عديدة بسبب الغيرة الشديدة.

سبب وفاة اطفال المنيا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة أطفال المنيا ووالدهم أن سبب والوفاة كانت وضع زوجة الأب مبيد حشري شديد السمية وليس له علاج تسمى الكلوروفينابير وهو مبيد يتسبب في توقف أعضاء الجسم ويؤدي للوفاة في الحال.

وأن زوجة الأب فعلت هذه الجريمة بسبب الغيرة حيث قام الزوج بالرجوع للزوجة الأولى بعد أن انفصل عنها فأرادت الثانية الانتقام منهم وحرق قلوبهم فدست السم فى الخبز وقدمته لهم.



ووفقا لتقرير موقع theconversation رصدت عدة أبحاث علمية أن الغيرة من أكبر أسباب حدوث حالات القتل بين الأزواج حيث بلغت بنسبة تقدر بـ 40%.



كيف يفكر الجانى لحظة الجريمة

تفسير جرائم القتل التى تحدث بدافع الغيرة أنها ترجع فى الأساس باعتقاد الجاني بأنه ضحية ومعرض لخطر فقدان شريكه لصالح شخص آخر وقد يكون عشيق الجاني أو الزوجة الثانية هى المستهدفة.



شكلت الغيرة النسبة الأكبر من جرائم قتل الشريك الحميم التي شملها بحث فى دراسة استرالية حديثة أن 40% وشملت جميع هذه الحالات أزواجًا قتلوا زوجاتهم وفي وثائق المحاكم المتعلقة بهذه الحالات، غالبًا ما أُلقي باللوم على الغيرة الشديدة أو الغيرة المرضية في تحريض جرائم القتل.

رغم وجود إساءة سابقة في بعض هذه الحالات، إلا أنها لم تتسم جميعها بالعنف الأسري وفي بعض الحالات استخدم الجاني العنف المميت ورغم عدم عنف سابق.

وبعض الضحايا تم طعن أو ضرب بعضهم حتى الموت وتشير هذه الأنواع من الهجمات إلى الطبيعة المحمومة والعاطفية لدوافع الغيرة حتى بين أولئك الذين لا يرتكبون عادة العنف المنزلي.

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن وفاة أطفال المنيا ووالدهم كانت بسبب زوجة الأب حيث مبيد حشري شديد السمية يطلق عليه اسم الكلوروفينابير حيث يتسبب في توقف أعضاء الجسم ويؤدي للوفاة في الحال.

وقامت زوجة الأب هذه الجريمة بسبب الغيرة حيث قام الزوج بالرجوع للزوجة الأولى بعد أن انفصل عنها فأرادت الثانية الانتقام منهم وحرق قلوبهم فوضعت السم فى الخبز وقدمته لهم دون أن تتناوله.

وعند فحص الطب الشرعي لجثث أطفال المنيا ووالدهم وجدوا مادة مشتركة موجود فى أجسادهم جميعا وهى مادة الكلوروفينابير المعروفة بسميتها الشديدة وأنها تؤدى للوفاة وليس لها ترايق.



مفاجأة فى مادة الكلوروفينابير

ووفقا لما جاء فى موقع “kjronline” تعد الكلوروفينابير من المواد الخطيرة التى تسبب وفاة الأشخاص وأثبتت الأبحاث العالمية أنها مميتة وقاتلة ولا يوجد ترياق لها ولكن هناك حالة واحدة يمكن فيها علاج التسمم بمادة الكلوروفينابير وبشرط أن تكن الكمية بسيطة جدا .

إن مادة الكلوروفينابير التى تسببت فى وفاة أطفال المنيا تمتلك تأثيرا مدمرا للمخ وتؤدى للإصابة بمرض خطير يسمى اعتلال بيضاء الدماغ السام.

وبالرغم من أن مادة الكلوروفينابير ليس لها علاج بشكل نهائي فى حالة التسمم الشديد أو إصابة الأعضاء الأخرى إلا أن الحالات البسيطة منها والتى يقتصر تأثيرها على المخ و يكتشف مرض اعتلال بيضاء الدماغ السام في بدايته فإنه يمكن عكسها إشعاعيا وعلاج جزء كبير من الأعراض واستمرار الشخص على قيد الحياة.

قصة أول حالة لم تمت من الكلورفينابير

وذكرت أبحاث أجريت على حالة فى 2016 أنها استطاعت الحياة وتخفيف حدة الأعراض وتحسن الصحة العامة بعد تسممها بمادة الكلورفينابير وحضرت مريضة تبلغ من العمر 44 عامًا، تعاني من تاريخ مرضي لمدة 5 أيام من ضعف في كلا الساقين وسلس البول. كانت حالتها العقلية متيقظة وعلاماتها الحيوية مستقرة. كشف الفحص العصبي عن ضعف حركي في كلتا الساقين (من الدرجة الثانية) ونقص الإحساس أسفل الجلد في الفقرة T11



كانت نتائج مصل الدم والسائل النخاعي طبيعية أُجري التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للدماغ والعمود الفقري باستخدام وحدة 1.5T (Signa HDxt وأظهرت الآفة زيادة في شدة الإشارة على الصور المرجحة T2 (T2WI)، وتقييد انتشار كبير على التصوير المرجح بالانتشار (DWI) وخريطة معامل الانتشار الواضح (ADC) ( الشكل 1ب ) و كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري عن تورم منتشر وفرط شدة في الحبل الشوكي بأكمله على T2WI ولم تظهر الآفة أي تعزيز للتباين بعد الحقن الوريدي للغادولينيوم (غير موضح). بناءً على نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي هذه، تم الاشتباه في اعتلال الدماغ الأبيض السام.



ملخص البحث

الكلورفينابير مبيد حشري واسع الاستخدام، متوسط ​​الخطورة بينما أشارت تقارير سابقة إلى أن التسمم بالكلورفينابير قد يكون مميتًا للإنسان وقد أبلغنا عن أول حالة غير مميتة لاعتلال الدماغ الأبيض السام الناتج عن الكلورفينابير لدى امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا، مع اختفاء شدة الإشارات غير الطبيعية في مسارات المادة البيضاء في جميع أنحاء الدماغ وجذع الدماغ والحبل الشوكي، وذلك باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي التسلسلي.

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

وكانت نتائج تحقيقات النيابة العامة إلى أن سبب وفاة أطفال المنيا ووالدهم كان تناول خبز به مبيد حشري شديد السمية يحتوى على مادة الكلوروفينابير التى تسبب توقف أعضاء الجسم وتؤدي للوفاة بسرعة ولايوجد لها ترياق وكانت الغيرة من زوجته الأولى هى دافع الجريمة.

أسرار عن مادة الكلوروفينابير

كشف دكتور محمود عمرو، أستاذ الطب المهنى والبيئي ومؤسس مركز السموم، فى تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد الإخباري” أن هناك حالة واحدة كان يمكن فيها علاج الحالات المماثلة لواقعة أطفال المنيا وتسمم مادة الكلوروفينابير التى لايوجد لها ترياق.

وأوضح محمود عمرو أنه يمكن إنقاذ حياة ضحايا مادة الكلوروفينابير إذا تم نقلهم لمركز السموم أو الطوارئ قبل هضم الطعام الذي يحمل هذه المادة وتحوله لمجرى الدم وكلما تأخر نقلهم للمستشفى وإجراء الاسعافات الأولية هناك كلما تراجعت احتمالات الشفاء أو حتى الحياة.

وأشار محمود إلى أن أقصى مدة يمكن فيها إنقاذ حالة الشخص الذي تعرض لتسمم مادة الكلوروفينابير هى ساعتين وبعدها يصعب إسعاف المريض واستمراره فى الحياة.

مادة الكلوروفينابير

بينقذوه ازاى جوا المستشفى

وشرح دكتور محمود عمرو كيفية إنقاذ حياة المريض المتسمم بمادة الكلوروفينابير إذا تمكن الأهل إيصاله في وقت مبكر هو عمل إفراغ لكل محتويات المعدة ثم استخدام الكربون النشط ، مشددا على أن هذه الإجراءات لاتتم إلا داخل المستشفى والأفضل داخل وحدة علاج السموم لتتمكن من الحصول على النتائج المطلوبة دون مضاعفات أو مخاطرة بحياة المريض حيث أنه يجب إفراغ المعدة نهائيا وبشكل صحيح.



والمرحلة الثانية من رحلة العلاج هى إعطاء علاج لأعراض التى عانى منها المريض بسبب مادة الكلوروفينابير مثل الأعراض العصبية وارتفاع الحرارة والبقاء تحت الملاحظة حتى تزول الأعراض وفى الحالات الشديدة يمكن أن يعانى من مشكلات مستمرة لفترة طويلة ولكنه يظل حيا .

ناشد دكتور محمود عمرو بضرورة انتشار وحدات السموم داخل كل أنحاء المحافظة وجود وحدة سموم داخل كل مستشفى رئيسية فمثلا لو ماحفظة بها 15 مركز يجب أن يتم إنشاء 15 وحدة أو 15 محطة لعلاج السموم بحيث تشمل كل مركز .