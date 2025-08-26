ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

أثارت واقعة وفاة 6 أطفال فى المنيا ووالدهم حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتعجب الشارع المصري من تصرف هذه المرأة التى قتلت 6 أطفال ووالدهم فقط لمجرد أنها غارت من عودة الرجل لزوجته الأولى التى ستشاركه معها

وهذه ليست الواقعة الأولى التى تحدث فيها جريمة بسبب الزواجة الثانية وعدم قدرة الرجل على إدراة الأسرتين ومراعاة مشاعر زوجاته أو عدم حسن الاختيار من البداية وفى النهاية تحدث جرائم عديدة بسبب الغيرة الشديدة.

سبب وفاة اطفال المنيا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة أطفال المنيا ووالدهم أن سبب والوفاة كانت وضع زوجة الأب مبيد حشري شديد السمية وليس له علاج تسمى الكلوروفينابير وهو مبيد يتسبب في توقف أعضاء الجسم ويؤدي للوفاة في الحال.

وأن زوجة الأب فعلت هذه الجريمة بسبب الغيرة حيث قام الزوج بالرجوع للزوجة الأولى بعد أن انفصل عنها فأرادت الثانية الانتقام منهم وحرق قلوبهم فدست السم فى الخبز وقدمته لهم.

ووفقا لتقرير موقع theconversation رصدت عدة أبحاث علمية أن الغيرة من أكبر أسباب حدوث حالات القتل بين الأزواج حيث بلغت بنسبة تقدر بـ 40%.



كيف يفكر الجانى لحظة الجريمة



تفسير جرائم القتل التى تحدث بدافع الغيرة أنها ترجع فى الأساس باعتقاد الجاني بأنه ضحية ومعرض لخطر فقدان شريكه لصالح شخص آخر وقد يكون عشيق الجاني أو الزوجة الثانية هى المستهدفة.

شكلت الغيرة النسبة الأكبر من جرائم قتل الشريك الحميم التي شملها بحث فى دراسة استرالية حديثة أن 40% وشملت جميع هذه الحالات أزواجًا قتلوا زوجاتهم وفي وثائق المحاكم المتعلقة بهذه الحالات، غالبًا ما أُلقي باللوم على الغيرة الشديدة أو الغيرة المرضية في تحريض جرائم القتل.

رغم وجود إساءة سابقة في بعض هذه الحالات، إلا أنها لم تتسم جميعها بالعنف الأسري وفي بعض الحالات استخدم الجاني العنف المميت ورغم عدم عنف سابق.

وبعض الضحايا تم طعن أو ضرب بعضهم حتى الموت وتشير هذه الأنواع من الهجمات إلى الطبيعة المحمومة والعاطفية لدوافع الغيرة حتى بين أولئك الذين لا يرتكبون عادة العنف المنزلي.

