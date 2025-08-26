قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
عبدالعال يفتح النار: محمد بن رمضان لاعب وهمي والأهلي اتخدع فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
رنا عصمت

حب الشباب مشكلة جلدية شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من عمرهم، وتسبب ظهور البقع والبشرة الدهنية وأحيانًا سخونة الجلد والألم عند لمس الجلد ويظهر حب الشباب بشكل شائع على: الوجه، والصدر، والظهر.

ومن أشهر أسباب ظهور حب الشباب:

 

-يرتبط حب الشباب عادة بالتغيرات مستويات الهرمونات أثناء فترة البلوغ، ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر.

-من المعروف أن حب الشباب ينتقل بين أفراد العائلة، فإذا كان كل من الأب والأم يعانيان من حب الشباب، فمن المحتمل أن تعاني أيضًا من حب الشباب.

-يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الدورة الشهرية أو الحمل، أيضًا إلى نوبات حب الشباب عند النساء.

إذا كنت مُصاب بحب الشباب اتبع هذه النصائح:

1-لا تغسل المناطق المصابة من الجلد أكثر من مرتين في اليوم، حيث يمكن أن يؤدي الغسيل المتكرر إلى تهيج الجلد وتفاقم الأعراض.

2-اغسل المنطقة المصابة بصابون خفيف أو منظف وماء فاتر، فالماء الساخن جدًا أو البارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

3-لا تحاول إزالة الرؤوس أو الضغط على الحبوب، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقمها ويسبب ندبات دائمة.

4-تجنب المكياج ومنتجات العناية بالبشرة ومنتجات الوقاية من الشمس التي تعتمد على الزيوت، واستخدم المنتجات التي تعتمد على الماء، لأنها أقل عرضة لسد مسام البشرة.

5-قم بإزالة المكياج تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش.

6-استحم في أقرب وقت ممكن بمجرد الانتهاء من التمارين الرياضية لأن العرق يمكن أن يهيج حب الشباب.

7-اغسل شعرك بانتظام وحاول تجنب ترك شعرك يتساقط على وجهك.

8-إذا كان حب الشباب شديدًا أو يظهر على الصدر والظهر، فقد تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية أو الكريمات الأقوى التي يصفها لك الطبيب.

المصدر ديلى ميرور


 

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه حب الشباب ابرز اسباب حب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

إلهام شاهين تستعرض جمالها على البحر

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

عيوب خطيرة تستدعي سحب سيارات مرسيدس وأستون مارتن من الأسواق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه
تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد