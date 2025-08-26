تعرف على أبرز أسباب حب الشباب وطرق التعامل الصحيحة معه

حب الشباب مشكلة جلدية شائعة تؤثر على معظم الأشخاص في مرحلة ما من عمرهم، وتسبب ظهور البقع والبشرة الدهنية وأحيانًا سخونة الجلد والألم عند لمس الجلد ويظهر حب الشباب بشكل شائع على: الوجه، والصدر، والظهر.

ومن أشهر أسباب ظهور حب الشباب:

-يرتبط حب الشباب عادة بالتغيرات مستويات الهرمونات أثناء فترة البلوغ، ولكن يمكن أن يبدأ في أي عمر.

-من المعروف أن حب الشباب ينتقل بين أفراد العائلة، فإذا كان كل من الأب والأم يعانيان من حب الشباب، فمن المحتمل أن تعاني أيضًا من حب الشباب.

-يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الدورة الشهرية أو الحمل، أيضًا إلى نوبات حب الشباب عند النساء.

إذا كنت مُصاب بحب الشباب اتبع هذه النصائح:

1-لا تغسل المناطق المصابة من الجلد أكثر من مرتين في اليوم، حيث يمكن أن يؤدي الغسيل المتكرر إلى تهيج الجلد وتفاقم الأعراض.

2-اغسل المنطقة المصابة بصابون خفيف أو منظف وماء فاتر، فالماء الساخن جدًا أو البارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

3-لا تحاول إزالة الرؤوس أو الضغط على الحبوب، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقمها ويسبب ندبات دائمة.

4-تجنب المكياج ومنتجات العناية بالبشرة ومنتجات الوقاية من الشمس التي تعتمد على الزيوت، واستخدم المنتجات التي تعتمد على الماء، لأنها أقل عرضة لسد مسام البشرة.

5-قم بإزالة المكياج تمامًا قبل الذهاب إلى الفراش.

6-استحم في أقرب وقت ممكن بمجرد الانتهاء من التمارين الرياضية لأن العرق يمكن أن يهيج حب الشباب.

7-اغسل شعرك بانتظام وحاول تجنب ترك شعرك يتساقط على وجهك.

8-إذا كان حب الشباب شديدًا أو يظهر على الصدر والظهر، فقد تحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية أو الكريمات الأقوى التي يصفها لك الطبيب.

المصدر ديلى ميرور



