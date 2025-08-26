لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر هو من أفضل العصائر الطبيعية لمحاربة نقص الحديد، لأنه يجمع بين فيتامين C في البرتقال الذي يساعد على امتصاص الحديد، وبين البنجر الغني بالحديد والمعادن الأخرى المهمة لتكوين الدم.

تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر.

طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر لمحاربة نقص الحديد

1 حبة بنجر شمندر متوسطة الحجم، مسلوقة أو نيئة حسب الرغبة

2-3 حبات برتقال كبيرة الحجم

1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي اختياري، حسب المذاق

نصف كوب ماء بارد اختياري لتخفيف القوام

اغسلي البنجر جيدًا وقطعيه إلى مكعبات.

يمكنك استخدامه نيئًا لمن يحبون الطعم القوي أو سلقه لمدة 30 دقيقة حتى يصبح طريًا ليكون الطعم أخف وأسهل للهضم.

اعصري البرتقال يدويًا أو باستخدام العصارة.

في الخلاط، ضعي البنجر المقطع + عصير البرتقال + الماء إذا كنتِ تفضلين العصير أخف.

أضيفي العسل للتحلية اختياري

الخلط جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا ومتجانسًا.

يمكنك تصفيته بمصفاة ناعمة إذا كنتِ لا تحبين بقايا الألياف، أو شربه كما هو للاستفادة من الألياف.

قدميه باردًا، ويمكنك إضافة مكعبات ثلج في أيام الصيف.

فوائد عصير البرتقال بالبنجر

