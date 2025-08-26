تحتار الكثير من الأمهات في تسريحات الشعر للفتيات أثناء ممارسة الرياضة.

وإليك اليوم أبرز تسريحات الشعر المناسبة أثناء ممارسة الألعاب الرياضية

1. ذيل الحصان المرتفع

يرفع الشعر بعيداً عن الوجه.

يمكن تجديله ليظل ثابتاً لفترة أطول.

2. الكعكة الرياضية

تُلف الكعكة بشكل مشدود أو عفوي سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.

مثالية للجري أو تمارين اليوغا لأنها تمنع تطاير الشعر.

3. الضفائر

مثل الضفيرة الجانبية أو الضفيرتين المتوازيتين (المعروفتين باسم Boxer Braids).

تمنح ثباتاً قوياً للشعر، خصوصاً في الألعاب التي تتطلب حركة نشيطة.

4. ذيل الحصان المجدول

يبدأ بضفيرة من الأمام أو الجانبين، ثم يُجمع في شكل ذيل حصان.

يجمع بين الأناقة والعملية.

5. الكعكتان المزدوجتان (Double Buns)

تمنح مظهراً شبابياً وحيوياً.

تناسب التمارين الإيقاعية أو الرقص الرياضي.

6. استخدام رباط الرأس أو الباندانا

يحافظ على ثبات الشعر ويمنع العرق من الانسياب على الوجه.

يضيف لمسة أنيقة وعملية في آن واحد.



