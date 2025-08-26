بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

الإنتركوت هي قطعية مميزة من اللحمة، وهي لحم مخلي من العظام وذو طعم مميز للغاية، والتي تقدم بالعديد من الطرق والوصفات.

لذا نقدم لك على طريقة الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، طريقة عمل لحم انتركوت بالبطاطس والقرع، حضّريها لتجدّدي على مائدتك من الوصفات العالمية اللذيذة، ويمكنك تحضيرها في المناسبات والأعياد لتتميّزي بوصفات طبخ بسيطة ولذيذة.

طريقة عمل الانتركوت

المقادير :

1 كيلو لحم انتركوت

2 بطاطس مكعبات

¼ كوب قرع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

2 قطعة زبدة

20 حبة من الزيتون الأسود منزوع النوى

طريقة تحضير الانتركوت

احضري مقلاة وضعي فيها زيت الزيتون وسخنيه ثم ضعي قطع الانتركوت بعد تجهيزها بدقها ونزع الأطراف الدهنية حتى يتورد لونها من الجانبين.

اتركيها على نار هادئة حتى يتم نضجها تماماً مع تقليبها من آن لآخر حتى تتشرب السائل كله.

ضعي الزيتون في مقلاة مع قطعة من الزبدة الصغيرة وادعكيه جيداً حتى يصير كالكريمة.

ضعي البطاطس والقرع في مقلاة مع قليل من الزبدة وتبّليهم بالملح والفلفل وقلّبيهم ثم اضيفي القليل من الماء حتى ينضجوا.

احضري طبق التقديم وضعي كريمة الزيتون على قطع الأنتركوت وقدّميه مع القرع والبطاطس السوتيه، قدّميه ساخناً في الحال.