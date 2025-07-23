طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الملوخية الخضراء.

طريقة عمل الملوخية ..

المقادير

1 كيلوجرام أوراق الملوخية، خضراء مغسولة جيداً ومصفاة

6 فص ثوم، مفرى ام مدقوق ناعماً

2 ملعقة كبيرة كزبرة، يابسة

1 ملعقة كبيرة سمن، او 2 ملعقة زيت ذرة حسب الرغبة

4 كوب مرق دجاج، او مرق لحم, حسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، حسب الرغبة

طريقة التحضير الملوخية الخضراء..

نحضر الملوخية بعد ان تجف ونقوم بتقطيعها أو بتخريطها بالمخرطة حتى تصبح ناعمة جدا او تفرم بالكبة أيضاً حتى تصبح ناعمة.

نضع حلة أي قدر على النار ونضيف الشوربة أي المرق حتى تسخن قليلا، ثم نضيف الملوخية الى الشوربة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا معاً.

عندما تبدا الملوخية بالغليان قليلا نحضر طاسة أي مقلاة ونضع فيها السمن، الثوم والكزبرة ونضعهم على النار ونحمرهم معا حتى يصبح لون التقلية مائلاً الى الذهبي، عند ذلك نضيفهم الى الملوخية ونقلب سريعا ثم نطفئ النار