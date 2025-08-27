وزير الري يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع السويد للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة ومجلس التجارة والاستثمار السويدي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها في إدارة المنظومة المائية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ممثلي مجلس التجارة والاستثمار السويدي، بحضور سفير مصر لدى السويد أحمد عادل، وسفير السويد لدى مصر داج يولين دنفيلت، ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه" المنعقد حاليا بالعاصمة السويدية ستكهولم.

وتم خلال اللقاء عرض أعمال وخبرات المجلس في مختلف المجالات، وخاصة المجالات المتعلقة بالمياه، كما تمت مناقشة مقترحات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تقوم به وزارة الري حاليا من أعمال تطوير شاملة، مع دمج التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، حيث تتضمن هذه المنظومة التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وانتهاج مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتحول الرقمي، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية في إدارة المياه.

جدير بالذكر أن مجلس التجارة والاستثمار السويدي يعد جهة شبه حكومية (شراكة بين الحكومة السويدية والقطاع الخاص)، وهو معني بمساندة الشركات السويدية لدخول أسواق جديدة، وتسهيل استثمارات الشركات الأجنبية في السويد، والمجلس له دور كبير في الترويج للتكنولوجيا السويدية الحديثة في مجالات المياه والطاقة والبيئة والتحول الأخضر.