بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الأعلى عالميا...الصحة : ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى 72%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

آفاق جديدة للتعاون.. تصدير الأمصال واللقاحات البيطرية من مصر إلى لبنان

وزيرا الزراعة المصري واللبناني
وزيرا الزراعة المصري واللبناني
شيماء مجدي

اختتم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور نزار هاني وزير الزراعة بدولة لبنان، أعمال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الفنية الزراعية المصرية اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة، بحضور كبار مسئولو وزارتي الزراعة بالبلدين.

وأكد الوزيران ، على أهمية هذه الدورة كنقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الزراعية، ووجها بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تدفق السلع الزراعية، وذلك نظرا لما شهدته الاجتماعات الفنية توافقاً كبيراً على تعزيز التعاون الزراعي، وإزالة العقبات التي تواجه التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

واتفق الجانبان على التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الأبحاث الزراعية خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المرتقبة برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في عدة مجالات حيوية، من بينها: متبقيات المبيدات، استنباط أصناف نباتية مقاومة للملوحة والجفاف والحرارة، تصدير الأمصال واللقاحات البيطرية من مصر إلى لبنان، إضافة إلى التعاون في مجال الاستزراع السمكي وإنتاج الأعلاف السمكية، فضلا عن الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأكد الجانب اللبناني خلال الاجتماعات على أن مصر تحظى دائما بالأولوية في استيراد البطاطس، كما اتفق الطرفان على أهمية تبادل القرارات والمستندات المتعلقة بحركة التجارة الزراعية بشكل فوري، لضمان انسيابية السلع، كذلك تم التأكيد على دعم برامج التدريب والزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات.

فيما  تم الاتفاق على تبادل دراسة واعتماد الشهادات الصحية البيطرية لتسهيل وصول المنتجات ذات الأصل الحيواني إلى الأسواق المشتركة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية من الأسماك ومنتجاتها إلى لبنان من المنشآت المعتمدة.


ومن جهته قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن أهمية هذه الدورة في تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، وعلى الإيمان المشترك بأهمية التعاون في مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها الأمن الغذائي وتأثيرات التغيرات المناخية، لافتا الى ما أسفرت عنه الاجتماعات من تفاهمات حقيقية ستعزز من انسيابية التبادل التجاري وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الفني والبحثي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

ووجه فاروق الدعوة لنظيره اللبناني نزار هاني، للقيام بعدد من الزيارات الميدانية لبعض المشروعات الزراعية والإنتاجية والبحثية الهامة، للانتاج النباتي والحيواني، والإنتاج السمكي، فضلا عن بعض من معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه، أعرب نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، عن تقديره للجهود المصرية، كما توجه بالشكر  للجانب المصري على حفاوة الاستقبال، واصفا تلك الاجتماعات بالمثمرة والبناءة، وقال إن ما تم التوصل إليه، خاصة في مجالات الأبحاث وتسهيل حركة السلع الزراعية، تمثل خطوة نوعية لتعزيز قدراتنا الزراعية وتأمين احتياجات السوق اللبناني، كما أعرب عن تطلعه إلى استكمال هذا التعاون المثمر في المستقبل القريب، كذلك قدم الدعوة لعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الزراعي الذي سيعقد في بيروت في يناير 2026.

واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على عقد الدورة السادسة للجنة الفنية المشتركة في بيروت خلال شهر أغسطس 2026، كما أنه من المقرر أن يبدأ اليوم الوزير اللبناني والوفد المرافق له الزيارات الميدانية للمواقع الإنتاجية والبحثية والمشروعات الزراعية، تلبية لدعوة وزير الزراعة المصري لهم، في سبيل تبادل الخبرات، ونقل المعارف والتجارب المتميزة، لتعزيز التعاون المشترك.

