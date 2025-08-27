عشان تحمي نفسك .. اعرفي أسباب هبوط الرحم

يُعد هبوط الرحم من المشكلات الشائعة بين النساء وتؤثر على عملية الانجاب ولكى تتمكني من الوقاية يجب عليك معرفة الأسباب وتجنبها أو علاجها حال وجودها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم أسباب هبوط الرحم.

أسباب هبوط الرحم

ينتج هبوط الرحم عن ضعف عضلات الحوض والأنسجة الداعمة له ، وتشمل أسباب ضعف عضلات الحوض وأنسجته:

الولادة المهبلية

العمر عند الولادة الأولى (فالنساء الأكبر سنًا أكثر عرضة لإصابات القاع الحوضي من النساء الأصغر سنًا)

صعوبة المخاض والولادة أو التعرض لصدمة جسدية أثناء الولادة

ولادة رضيع كبير الحجم

زيادة الوزن

انخفاض مستوى هرمون الإستروجين بعد انقطاع الطمث

الإمساك المزمن أو الحزق أثناء التبرُّز

السُعال المزمن أو التهاب القصبات

كثرة حمل الأوزان الثقيلة