عشان ماتتبهدلش .. اعرف خطوات علاج التسمم

يعد التسمم من المشكلات الصحية الخطيرة التي يمكن أن تهدد حياة الأشخاص لذا من المهم العلم بطريقة علاجها لتجنب الأخطاء الطبية.

وفقا لما ذكره موقع mountsinai نعرض لكم أهم علاجات التسمم.





تختلف العلاجات باختلاف نوع السم وتأثيره إلى جانب الإسعافات الأولية، تشمل العلاجات الأخرى ما يلي:

الترياقات

هي أدوية أو مواد تعكس آثار السموم هناك أنواع عديدة منها ما يُكافح سمًا ما قد لا يُكافح سمًا آخر وبعض السموم ليس لها ترياق.



أما الفحم المنشط وضخ المعدة وقد تمنع هذه الطرق وصول السم إلى مجرى الدم ويُنصح باستخدام الفحم المنشط وضخ المعدة من قِبل مقدم الرعاية الصحية فقط ولا تُجرّبها بنفسك.



الرعاية الداعمة

تُساعد أشكال مختلفة من الرعاية الداعمة، مثل التهوية الميكانيكية والسوائل الوريدية، جسمك على أداء وظائفه أثناء تخلصه من السم.



التقيؤ المُستحث ولا تُحرِّض التقيؤ أبدًا إلا إذا نصحك بذلك مركز مكافحة السموم أو مقدم رعاية صحية مُدرَّب ومؤهل.



العلاج بالاستخلاب

يستخدم هذا النوع من العلاج أدويةً لإزالة المعادن من الجسم حتى لا تُسبب لك المرض ويُنصح بإجرائه من قِبل أخصائي.

تنبيه

سيُحدد مركز مكافحة السموم أو مُقدِّم الرعاية الصحية العلاج الأمثل وغالبًا ما تكفي الإسعافات الأولية لمساعدتك على التعافي ولكن قد تحتاج إلى رعاية في المستشفى.