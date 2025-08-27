فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت هنا الزاهد ، مرتديه فستان لافت باللون الوردي، وجاء الفستان بتصميم عصري مع مجموعة من الورود الملونة التي أضافت لمسة مميزة بإطلالتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرص لكم صور الفنانة هنا الزاهد