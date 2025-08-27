إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

يُعتبر الزبيب من الفواكه المجففة المفيدة، ذات القيمة الغذائية العالية، محبب ومفضل لدي الكثير كبارا وصغارا كما تسخدمه ربة المنزل فى كثير من أصناف الحلويات، فإذا كنت من مفضلي ومحبي تناوله إليك طريقة عمل الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة، خاصة فى موسم العنب حيث ينتشر حاليًا فى الأسواق.

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

إليك أسهل وأنجح طريقة لعمل الزبيب في البيت بطريقة صحية واقتصادية، بدون مواد حافظة، وبمكونات بسيطة جدًا، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

عنب الأفضل أن يكون عنب بدون بذور، يمكن استخدام العنب الأخضر أو الأحمر حسب الرغبة

بيكربونات الصوديوم اختياري لتسريع جفاف القشرة

خل أبيض أو ليمون للتنظيف والتعقيم

اختر عنبًا ناضجًا، طازجًا، وحلو الطعم. الأفضل أن يكون صغير الحجم، بدون بذور، وسميك القشرة.

ضعه في ماء مخلوط بالقليل من الخل أو عصير الليمون واتركه 10 دقائق، ثم اشطفه جيدًا.

يمكن نقعه بعد ذلك في ماء دافئ مضاف له قليل من بيكربونات الصوديوم ملعقة صغيرة لكل لتر لمدة 2–3 دقائق، ثم غسله مرة أخرى، هذا يساعد على تليين قشرة العنب وتسريع التجفيف.

انزع العنب من العناقيد، وضع الحبات على صينية مغطاة بشبكة أو قطعة قماش نظيفة.

افرش العنب في طبقة واحدة.

غطّه بشاش خفيف لحمايته من الحشرات.

اتركه تحت الشمس يوميًا لمدة 7 إلى 10 أيام، مع تقليبه كل يوم.

أدخله ليلًا لمنع الرطوبة.

ستلاحظ أن العنب ينكمش تدريجيًا ويتحول إلى زبيب.

سخّن الفرن على حرارة 60–70 درجة مئوية أقل حرارة ممكنة.

ضع العنب على صينية مبطنة بورق زبدة.

أدخل الصينية للفرن واترك الباب مواربًا قليلًا لتهوية البخار.

اترك العنب من 12 إلى 24 ساعة حسب حجم الحبات، مع تقليبه كل فترة.

بمجرد أن يصبح العنب جافًا لكنه لا يزال لينًا بعض الشيء، أخرجه ليبرد.

بعد أن يبرد الزبيب تمامًا، خزّنه في برطمان زجاجي محكم في مكان جاف وبارد.

يمكنك أيضًا حفظه في الثلاجة أو الفريزر لفترة أطول.

نصائح لنجاح الزبيب المنزلي

