بأقل التكاليف.. طريقة عمل الحمصية والسمسمية والسودانية في المنزل

تعد حلاوة المولد من الأصناف التي يعشقها المصريون للاحتفال بمولد النبي الشريف، ولذلك نقدم إليكِ طريقة عمل حلوى المولد بالمنزل بأقل التكاليف.

المكونات:

نصف كيلو فول سوداني (مقشور ومحمص)، أو سمسم أو حمص حسب الرغبة.

كوبان من السكر (حوالي 400 جرام).

نصف كوب ماء.

نصف ليمونة (لعصيرها فقط حتى تمنع تبلور السكر).

ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري).

ملعقة صغيرة زيت لدهن الصينية.

طريقة التحضير:

1. ضعي السكر مع الماء وعصير الليمون في قدر على النار.



2. اتركي المزيج يغلي دون تقليب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا يشبه الكراميل.



3. أضيفي الفانيليا (اختياري)، ثم ضعي الفول السوداني أو السمسم أو الحمص وقلّبي بسرعة.



4. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو مفروشة بورق الزبدة.



5. افردي المزيج بسرعة قبل أن يتماسك، ثم اتركيه ليبرد قليلًا.



6. قطّعيه إلى مربعات أو مستطيلات وقدميه.

أفكار التوفير:

يمكن استبدال المكسرات الغالية بالسمسم أو الحمص، فهي تعطي طعمًا لذيذًا وبسعر مناسب.

لصنع الملبن: استبدلي المكسرات بمزيج من السكر + الجيلاتين (أو النشا) مع القليل من ماء الورد.

يمكن إضافة القرفة أو الحبهان المطحون لإضفاء نكهة مميزة بدون تكلفة إضافية.