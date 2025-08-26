طبيبة بيطرية تكشف حقيقة استخدام الحلق الأنفي للحيوانات

أكدت الدكتورة سماح نوح، خبيرة سلوكيات الحيوان، رئيس قسم الارشاد البيطري في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الصور المتداولة لبعض الحيوانات التي يظهر بها حلق معدني أو بلاستيكي في الأنف لا تعني تعرضها للتعذيب، بل على العكس تستخدم كوسيلة آمنة لحمايتها وضمان التحكم فيها.

وأوضحت نوح أن بعض الحيوانات قد تمارس عادات سيئة مثل رضاعة نفسها، وهنا يتم تركيب حلق بلاستيكي خاص وناعم بالأنف لمنعها من القيام بتلك العادة الضارة، مشيرةً إلى أن ذلك لا يسبب أي جروح أو أذى.

وأضافت أن في حالة بعض الذكور من الأبقار والثيران يتم تركيب ما يعرف بـ الخزام أو الـ Bull Ring، وهي حلقة معدنية ملساء تستخدم عالميًا كوسيلة للسيطرة على الحيوان، خاصة أثناء النقل أو عند النزول من سيارات النقل، حيث قد يكون الثور في هذه المواقف أكثر شراسة.

كما لفتت إلى أن هذه الوسائل تُستخدم أيضًا عند فطام العجول الصغيرة التي قد تصر على الرضاعة من أمهاتها بالقوة، ما قد يسبب مشاكل صحية لها، مؤكدة أن هذه الأدوات تساعد على الحفاظ على صحة الحيوان وسهولة التحكم فيه دون أي معاناة أو أذى.

واختتمت نوح حديثها بأن هذه الأساليب معترف بها في كل دول العالم وليست مقتصرة على مصر فقط، مشددة على أنها أدوات مناسبة تمامًا ولا تسبب أي تعذيب للحيوانات، بل تُطبق من منطلق الحرص على سلامتها.



