قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنود المدرعات في قوات الاحتياط بسبب نقص قواته

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش قرر تقليص مدة تدريب جنود المدرعات في قوات الاحتياط إلى النصف بسبب نقص قواته، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً من "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا وذلك فى إطار التشاور الدوري بين الوزيرين حول الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة وتطورات الملف النووي الإيراني.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة والتي وصلت إلى المجاعة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف اطلاق النار، واضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة في قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة قيام ألمانيا بالضغط على إسرائيل لوضع حد للقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية الى غزة، محذراً من خطورة السياسات الإسرائيلية الاستيطانية التى تسعى إلى تقويض إقامة الدولة الفلسطينية، مستعرضا مقترح وقف إطلاق النار المطروح، مؤكداً أنه مقترح قابل للتطبيق يحقق وقف إطلاق النار لمدة ٦٠ يوماً ويطلق سراح عدد من الرهائن والاسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأعرب الوزير عبد العاطي في هذا الإطار عن التطلع لقيام دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فعالة خلال الاجتماع غير الرسمي المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في الدنمارك لوضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى.

جيش الاحتلال قوات الاحتياط القاهرة الإخبارية الاحتلال

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

فرص العمل المتاحة

20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في إيطاليا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في لقائه بأنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه

وزير الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدراسة المشروعات التنموية بدول النيل

رسامة شمامسة جدد

رسامة 24 شماسًا في ختام نهضة صوم العذراء بالزقازيق

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

