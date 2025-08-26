أرخص من الجاهز .. طريقة عمل مقشر الوجه المنزلي لبشرة لامعة خالية من العيوب

يعد مقشر الوجه من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الموجودة في البشرة مثل اثار الحبوب.

ووفقا لما جاء فى موقع makeupbysamanthalinn طريقة عمل مقشر الوجه المنزلي الصنع.



مكونات مقشر الوجه



نصف كوب من زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب

1/2 كوب سكر بني أو ربع كوب سكر أبيض

سيكون السكر البني أكثر لطفًا بينما يميل السكر الأبيض إلى التقشير بشكل أكبر.

ملعقة كبيرة من العسل

زيت عطري من اختيارك كاللافندر والنعناع

طريقة عمل مقشر الوجه

أضيفي ¼ كوب من السكر وملعقة كبيرة من العسل في وعاء.

سخّن زيت جوز الهند في الميكروويف لمدة ٢٠ ثانية أو في حمام مائي ثم ضعيه حسب الحاجة حتى يذوب.

امزجيه جيدًا مع السكر والعسل.

ملحوظة: أضف المزيد من السكر إذا شعرت أن الخليط أصبح سائلاً للغاية.

خزّنيه في وعاء محكم الإغلاق جاف و لتتجنّبي العفن، احفظي المقشر في الثلاجة.

كيفية الاستخدام:

نظفي وجهك وجففيه جيدا ثم ضعي المقشر على البشرة، واستخدمي حركات دائرية لفركه على البشرة ثم اغسليه بالماء البارد

ربتي على بشرتك حتى تجف بعد التقشير وأضيف إليها المرطب أو الزيوت المعتادة لمزيد من العناية بالبشرة .