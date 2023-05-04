ستعانون من العقوبة.. تحذير عاجل من رئيس الشيشان بعد محاولة اغتيال بوتين

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، في تعليقه على الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين، إن هذا الاستفزاز لن يغير سيناريو المسار المخطط للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكتب قديروف، علي “تلجرام”، “تتمثل إحدى مهام روسيا الحديثة وحلفائها في استعادة مؤسسات العدالة العالمية حتى تصبح محايدة ومستقلة مرة أخرى. سيحدث هذا بالتأكيد، وأخيراً ستأتي نهاية القطبية الأحادية وعرائس بلدان بأكملها. ثم سيكون هناك طلب كامل من كل مشارك وفنان ومنظم. لذلك، فإن الاستفزاز اليوم لن يغير سيناريو المسار المخطط لعملية عسكرية خاصة”.

رئيس الشيشان يحذر من الرد الروسي

ووصف قديروف الحادث بأنه هجوم على الرئيس والدولة والشعب الروسي بأسره، مشيرا إلى أن الرد سيكون "دقيقا".

كما أعرب عن إعجابه بـ "ضبط النفس وحكمة" بوتين، الذي لم يستسلم لـ "الاستفزاز الحقير".

وأضاف: “لا تدعو اليوم، وليس غدًا، ولكن أولئك الذين يشاركون في هذا الإجراء سيعانون من عقوبة عادلة مستحقة لهم”.

وتابع: “في هذه الأثناء، لا يزال الوقت مبكرًا.. لأن العدالة في المجتمع العالمي اليوم مدفونة من قبل مصالح دولة معتدية هي الوحيدة من نوعها في العالم التي تنحني على مدى سنوات مؤسسات استقلال ومصالح وحقوق دول اخرى".