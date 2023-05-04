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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد نقابات العمال يطالب بتوفير الأمان الوظيفي في القانون الجديد.. فيديو

مجدي البدوي، نائب
مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تأتي استكمالا لسلسلة القرارات اتخذها من قبل لدعم العمال.


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد أن صندوق الطوارئ سيكون مختصا بحل مشكلات العمالة غير المنتظمة، ومن المقرر إصدار اللائحة الخاصة به قريبا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أصبح قاطرة التنمية خلال السنوات الأخيرة.

وتابع «بعض الشباب متخوف من القطاع الخاص، لذلك يجب أن يوفر القانون الجديد الأمان الوظيفي للعاملين بهذه القطاع»، موضحا أن قانون العمل لم يضف إليه مواد جديدة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

 

إقرار سوق عمل

وواصل «للأسف بعض مراكز التدريب تمتلك تكنولوجيا غير حديثة لا تصلح للزمن الحالي على الإطلاق»، مؤكدا أهمية إقرار سوق عمل منظم خلال الفترة المقبلة والقضاء على العشوائية الحالية.

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