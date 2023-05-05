النحاس : غياب السعيد أضر بيراميدز.. والأهلي رائع مع كولر

أكد عماد النحاس ، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الأهلي وبيراميدز كتاب مفتوح قبل لقاء كأس السوبر المصري موضحاً أن الظروف التي سبقت المواجهة بتغيير منافس الأهلي من الزمالك إلى بيراميدز ستكون مؤثرة خاصة أن بيراميدز يعاني الإجهاد بسبب توالي السفر.



وأشار النحاس عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن غياب عبد الله السعيد مؤثر للغاية مع بيراميدز لأنه قائد داخل الملعب ويستطيع تغيير واقع المباراة.



وأوضح أن بيراميدز يضم العديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون صناعة الفارق على رأسهم رمضان صبحي وإسلام عيسى وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي.



وقال إن الأهلي يعيش حالة فنية رائعة مع السويسري مارسيل كولر ويسعى لإضافة لقب جديد وهو أمر مهم يدفع الفريق لتحقيق اللقب.