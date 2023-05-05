رسالة من وزير الخارجية إلى نظيره الكاميروني تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات

يزور السفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية الكاميرون، لترؤس الوفد المصري خلال الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع الجانب الكاميروني، حيث استقبله مبياو فيليكس، وزير الدولة الكاميروني للعلاقات الخارجية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية المصرية على تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية.

وسلم السفير البدري رسالة من الوزير سامح شكري إلى نظيره الكاميروني، تضمنت الإعراب عن التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية، والترحيب بعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين الجانبين، والتي تنطلق مباشرة في اليوم التالي للقاء، وهي المشاورات التي تأتي تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة خلال العام المقبل برئاسة وزيري خارجية البلدين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري، من خلال العمل على زيادة التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات في المجالات الواعدة والتي يتمتع فيها الجانبان بخبرات متراكمة.

وأشاد المسئول الكاميروني بالتجربة المصرية الرائدة في التنمية في كافة المجالات، كما حرص السفير البدري على استعراض الرؤى المصرية إزاء القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها قضية سد النهضة وتأثيراتها على الأمن المائي لدولتي المصب، وجهود مصر في محاولة التوصل لاتفاق يراعي شواغل كافة الأطراف.

في ختام اللقاء، أجريت مراسم التوقيع على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، بما يؤكد على عمق الصداقة بين البلدين.