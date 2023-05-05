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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة118حالة منذ إنطلاق المرحلة الأولى من حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بدمياط

التعديات
التعديات

 

وفد شركة موانئ المالديف في زيارة لميناء دمياط


أوضحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار أعمال الموجة ال٢١فى مرحلتها الأولى لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت مطلع الاسبوع الجارى وتستمر حتى ١٩ مايو المقبل ، مشيرة إلى ازالة ١٢ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الموارد المائية والرى بمركز كفر سعد على مساحة ١٥٧٠ م٢ ...

وقد نوهت " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة نجحت فى إزالة ١١٨حالة منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة بمساحة اجمالية ١٨٨٠٩م٢ ، كما أشارت إلى التنسيق الكامل بين الاجهزة التنفيذية والامنية لتنفيذ ما تستهدفه الموجة ال٢١ ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة و تطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت " المحافظ " مجددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات مرة أخرى،  والتصدى لأى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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