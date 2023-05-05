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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف .. كايلى جينر تستمر في إبهار متابعيها بإطلالاتها

كايلى جينر
كايلى جينر

تحرص كايلي جينر نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، على مشاركة متابعيها أحدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت شقيقة كيم كاردشيان، باطلالة جريئة مرتديه فستان مكشوف باللون الأسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، واعتمدت في المكياج على الالوان الصاخبة، لتكسف عن جمالها واناقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها.

يذكر أن الموديل كايلي جينر انفصلت عن المغني الشهير ترافيس سكوت بعد عامين من عودتهما سويا ومحاولة استمرار علاقتهما العاطفية، بعد الانفصال في وقت سابق بسبب الخيانة. 

حاولت كايلي جينر إحياء علاقتها بترافيس سكوت، في فبراير 2020، وكانت بجانبه في أزمة حفله الذي راح ضحيته أعداد كبيرة من الجماهير التي عرفت بمأساة مهرجان أستروورلد.

 

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الات بفستان مكشوف بإطلالة جريئة شقيقة كيم كاردشيان كايلي جينر نجمة تلفزيون الواقع

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