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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حدث قبل الحفل مباشرة .. تعرف على سبب غياب وائل جسار عن"روائع الموجي"

وائل جسار
وائل جسار

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس هئية الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن سر غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع الموجي ، بعدما ظهر تم الإعلان عن مشاركته فى الاحتفالية ، وحضوره البروفات . 

وقال المستشار تركي ال شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع توتير : خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة إثر الوعكة الصحية التى حصلت له قبل الحفل مباشراً ان شاء نتطمن عليه .

وكان قد أثار غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع محمد الموجي ، والذى اقيم خلال الساعات الماضية فى المملكة العربية السعودية الجدل .

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حيث كان من المقرر ان يكون الفنان وائل جسار واحد من الفنانين المشاركين فى احتفالية روائع الموسيقار محمد الموجي ، بعدما ظهر فى الصورة التى ضمن الفنانين المشاركين فى  البروفات الخاصة بالحفل  ، وعبر عن سعادته بالمشاركة فى الحفل ، بالإضافة الى وجوده على البوستر الدعائي للاحتفالية . 

وفوجي المتابعين بعدم ظهور الفنان وائل جسار ضمن فقرات الحفل ، ولم يتم التنويه عن سر غيابه ، وهو ما اثار تساولات المتابعين . 

أنغام تفتتح الحفل :


وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق مساء أمس  على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

 

 

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