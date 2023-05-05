شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب فقرتها الثانية ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذى يقام فى المملكة العربية السعودية .

واختارت شيرين أغنية “ للصبر حدود ” للفنانة الراحلة أم كلثوم ، وحرصت على الاعتذار على خطأها فى الغناء معلقة : أسفة على الغلط .. بس أم كلثوم بتخوف " .

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب ، فى كواليس الحفل ، حيث ظل ممسكاً بيدها .



رأي ماجدة خير الله فى أداء شيرين عبد الوهاب

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله باداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين .

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع.

أنغام تفتتح الحفل

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.