تركي آل شيخ يصفق ويحيي أنغام بعد مشاركتها فى روائع محمد الموجي

حرص المستشار تركي ال شيخ ، على الوقوف من أجل تحية الفنانة أنغام علي أدائها لأغنية صافيني مرة ، ضمن حفل روائع محمد الموجي .

وظهرت أنغام فى الحفل وهي ترتدي فستان من اللون الاخضر ، بينما شارك فى الاحتفالية عدد كبير من الفنانين ابرزهم شيرين عبد الوهاب ومي فاروق وصابر الرباعي .

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كان قد تصدر هاشتاج روائع الموجي تريند مصر والسعودية، تزامنا مع انطلاق حفل ليلة الموجي المقيم بالمملكة العربية السعودية.

وانتشرت التعليقات الإيجابية على الحفل، حيث أكد الآلاف من المغردون أن الحفل سهرة موسيقية عالمية وليلة استثنائية للموسيقار الراحل لأنها تضم كبار المطربي العرب.

افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

ماجدة خير الله تشيد بشيرين عبد الوهاب :

أشادت الناقدة ماجدة خير الله باداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين .

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع.