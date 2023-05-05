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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. حسام حبيب يرقص أثناء غناء زوجته "للصبر حدود" من الكواليس

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، فيديو لحسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب ، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي . 

 

وظهر حسام حسام أثناء وقوفه فى الكواليس ، ليرقص ويصفق اثناء غناء زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ للصبر حدود ” .

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واختتم خلال الساعات القليلة الماضية حفل روائع الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ،وأحياه عدد كبير من أهم فناني الوطن العربي ، أبرزهم أنغام وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وماجد المهندس ومي فاروق . 

وحرص عدد كبير من الفنانين المصريين على حضور الحفل ومنهم حلمي بكر ، تامر عاشور ، حميد الشاعري ، عزيز الشافعي  ، يسرا ، والتى شاركت فى تقديم إحدى فقرات الحفل الذي حظي على أهتمام من قبل المشاهدين .

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وكان قد ظهر الموسيقار الكبير حلمي بكر ضمن حضور حفل روائع الموجي ، والذى أقيم فى المملكة العربية السعودية ، واستمر حتي الساعات الأولي من صباح اليوم . 

وظهر الموسيقار حلمي بكر وهو جالس على كرسي متحرك ، بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها خلال الأشهر الماضية .

رأي ماجدة خير الله  فى أداء شيرين عبد الوهاب 

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ما تغني الواحد بيبقي حاطط ايده على قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في أفضل حالاتها من حيث المظهر والأداء وقدمت أغنية أنا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبة الصوت المخملي البديع. 

 

 

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