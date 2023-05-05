نجم الزمالك : هذا هو التشكيل الأنسب لبيراميدز أمام الأهلي

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن انتقال لاعب اليد محمد مجدي إلى الزمالك على سبيل الاعارة ثم انتقاله للأهلي أمر غريب للغاية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتسويق اللاعب ورفع سعره ولم يوقع للفريق الأحمر حتى الآن.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "رئيس سموحة وضع ضغوط على لاعبه محمد مجدي، خصوصا أنه يشارك في كأس السوبر الإفريقي مع الزمالك، والذي قد يواجه الأهلي في البطولة، وحال عدم توفيقه في المباراة سيقال كلام كثير وقتها".

وأضاف: "بيراميدز يعتمد على طريقة 4-3-3، والتشكيل لن يخرج عن أحمد الشناوي، ومحمد حمدي وأحمد سامي وعلي جبر وأحمد فتحي، وبلاتي توريه ورمضان صبحي ومصطفى فتحي وسيكون مفاضلة بين فخر الدين بن يوسف وابراهيم عادل".

وزاد: "اعتقد ان ابراهيم عادل سيشارك اساسيا في مركز رأس الحربة".

وأكمل: "الأهلي لديه ثغرات في خط الدفاع، رغم انه لم يدخل في شباكه أهداف منذ فترة طويلة، ومحمد عبدالمنعم أخطأ في لقاء الرجاء المغربي، كما أن المساك الذي يلعب بجواره يتغير من وقت لآخر".

وأضاف: "محمد هاني متفوق دفاعيًا، لكن هجوميًا لم يظهر كثيرا أمام بيراميدز في لقاء الكأس، وتفوق الفريق السماوي في هذه المباراة واهدر العديد من الفرص، وباتشيكو يلعب على استغلال الثغرات والأخطاء، بينما الأهلي يلعب بشكل هجومي تماما".

وأتم: "علي معلول سيكون له دور هجومي، واعتقد أن أحمد توفيق قد يشارك أساسيا لاغلاق الجبهة اليسرى للأهلي ومعه محمد الشيبي".