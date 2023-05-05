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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في موسم التقلبات الجوية.. 5 أطعمة مهمة لتقوية الجهازك المناعي

أرشيفية
أرشيفية

تحدث الدكتور أمجد حداد، استشاري المناعة والحساسية عن علامات نقص المناعة وأهم الأطعمة لتقويته ، ومن هذه العلامات الإصابة المتكررة بنزلات البرد والالتهاب الرئوي المتكرر وإصابة الشخص بأمراض نادرة لاتصيب الكثير من البشر عادة.

وأضاف “حداد” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن التغذية الجيدة أمرًا أساسيًا في تقوية الجهاز المناعي لدى الأطفال، لافتًا إلى أن البروتين الحيواني يعتبر الأهم في منظومة تقوية الجهاز المناعي؛ والذي يتمثل في اللحوم والأسماك واللبن والبيض، بجانب العناصر المعدنية مثل الزنك الموجود في المكسرات و البقوليات.

وأكد أن فيتامين سي أحد أهم أدوات الجهاز المناعي ويوجد في الخضراوات والفاكهة مثل الجوافة والكيوي والبرتقال، ويفضل الحصول على فوائد هذه الأطعمة من مصادرها الطبيعية، متابعًا أنه يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة.

المناعة علامات نقص المناعة تقوية الجهاز المناعي توك شو توك شو صدى البلد

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