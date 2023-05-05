كاتب صحفي: الدولة المصرية تهتم بأبنائها في الخارج

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن مصر أول دولة بالعالم تمكنت من بدء إجلاء رعاياها من السودان، فور اشتعال الأزمة.



وأضاف رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الإجلاء بدأ بالقوات المصرية التي كانت متواجدة مع بدء الأحداث في السودان ثم نقل الطلاب المصريين والجالية المصرية.

وأوضح أن مصر أول دولة في العالم تقوم بإجلاء مواطنيها وأولادها من السودان، فور اشتعال الأزمة، بالإضافة إلى نقل الطلاب والجالية، وذلك دليل على مدى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.



ولفت إلى أن الدولة المصرية مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، كونت خلية أزمة برئاسة وزيرة الهجرة لبحث مستقبل الطلاب المصريين في أوكرانيا وعودتهم، مردفا أن الطلاب المصريين المتواجدين في روسيا أو أوكرانيا أو السودان ذهبوا لدراسة تخصصات طب وهندسة وعلاج طبيعي وصيدلة وخلافه، بمجموع لم يتم قبوله في الدولة المصرية في تلك الدول التي لا تعتد بالمجموع.









