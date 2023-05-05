رفعت فياض: انتقال الدولة بالكامل إلى العاصمة الإدارية حدث تاريخي

علق الكاتب الصحفي رفعت فياض، على تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية وبعض المنشآت بالعاصمة الإدارية، قائلا: إن انتقال إدارة الدولة بالكامل إلى العاصمة الإدارية، بمثابة نقلة نوعية كبيرة.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه الانتقال استلزم بذل جهد جبار للانتهاء في هذا الوقت، كما أن العاصمة توفر كافة وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا.



واسترسل: العاصمة الإدارية ستقدم كافة الخدمات للمواطنين إلكترونيا، كما أنه سيتم طرح كافة الوحدات السكنية للمواطنين، منوها بأن الرئيس السيسي شدد خلال تفقده بالأمس على ضرورة الانتهاء من تطوير العاصمة الإدارية في أقرب وقت.



وفيما يخص الازمة السودانية، أوضح أن مصر أول دولة في العالم تقوم بإجلاء مواطنيها وأولادها من السودان، فور اشتعال الأزمة، بالغإضافة إلى نقل الطلاب والجالية، وذلك دليل على مدى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج.