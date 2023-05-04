السيسي يستمع إلى شرح تفصيلي لسير الأعمال داخل منشآت العاصمة الإدارية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة .



وتفقد الرئيس السيسي منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن سير الأعمال داخل الاستاد الرياضي بالعاصمة الإدارية .

كما تفقد الرئيس السيسي المبنى التعليمي لكلية الدفاع الجوي والمستشفى بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا.