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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي وضع قواعد الجمهورية الجديدة وتعزيز قوة الحوار الوطني

النائب عاطف عثمان
النائب عاطف عثمان كعربان

أكد النائب عاطف عثمان كعربان ، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد. فى كلمته أمس فى افتتاح أعمال جلسات الحوار الوطنى على دور الحوار الوطني في رسم ملامح الجمهورية الجديدة التى نسعى إليها معا من أجل الوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة.

وأشار كعربان فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي وضع قواعد الجمهورية الجديدة من خلال صياغة خارطة طريق للوصول إلى مستقبل واعد، مؤكدا على حرية الاختلاف وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن التنوع في الرؤي والأفكار من شأنه تعزيز قوة مخرجات الحوار الوطني.

واعتبر عضو مجلس النواب، الحوار الوطني مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية الحديثة، التي تعيد لحمة الصف ووحدة كل القوى وتقبل الجميع دون إقصاء أي طرف من أجل تحديد أولويات العمل الوطني وبمثابة خارطة طريق حقيقية، لمجابهة كل التحديات الراهنة. مشيرا: كل الشكر للقيادة السياسية التي اتاحت فرصة الحوار بين كل القوى الوطنية وبمنتهى الجرأة. فمصر مجتمع ديمقراطي متعدد الآراء. والحوار الوطني جاء في توقيت حساس للغاية بهدف الحاضر والمستقبل.

وثمن كعربان ،تصريحات  الرئيس السيسي عن تطلعه حضور المراحل النهائية للحوار الوطني.مما يزيد من أهميته السياسية وفعاليته. مؤكدا أن الحوار الوطني حدث سياسي ضخم ،يؤكد ريادة مصر في الحوار والديمقراطية.
واختتم أن الكثيرون، يعولون على الحوار الوطني والفترة القادمة ستكون فارقة عبر توصيات غاية في الدقة والشفافية وتؤسس لجمهورية جديدة.

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