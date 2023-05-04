الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير.. شدوا حيلكم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على املوقع التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للعاملين في العاصمة الإدارية قائلا: "أنا شايف حاجة جميلة وجهد كبير يتم بذله شدوا حيلكم".

وتفقد الرئيس السيسى منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن سير الأعمال داخل عدد من المنشآت".

