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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي للعاملين بالعاصمة الإدارية: أنا شايف جهد كبير.. شدوا حيلكم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعددا من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية الحوار الوطني تاريخية

برلماني: كلمة الرئيس السيسي فى افتتاح الحوار الوطني تاريخية

وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على املوقع التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا.

 

 ووجه الرئيس السيسي حديثه للعاملين في العاصمة الإدارية قائلا: "أنا شايف حاجة جميلة وجهد كبير يتم بذله شدوا حيلكم".

 

وتفقد الرئيس السيسى منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن سير الأعمال داخل عدد من المنشآت".
 

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