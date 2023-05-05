اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي، في بلدة الدوحة، غرب بيت لحم.

وصرحت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامهم البلدة، ومداهمتها منزل المواطن الفلسطيني عادل الجعفري، بالإضافة لعدد من المنازل وتفتيشها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باعتقال ثمانية مواطنين من محافظتي الخليل وجنين.

وقالت مصادر أمنية، لوكالة "وفا"، بأن قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت اثنين من الفلسطينيين وهم المواطن اسحق أبو هشهش ونجله مجدي، بعد تفتيش منزلهما وتخريب محتوياته، كما اعتقلت المواطن ياسر حمدي العويوي، ومحمد شنب أبو ميالة، من مدينة الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسامة عز الدين إبراهيم، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، ويزن إياد حنايشة من قباطية، بعد مداهمة منازلهم، واعتقلت الشاب أحمد العموري من مخيم جنين، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.

