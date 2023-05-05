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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لهو الأطفال يُشعِل مُشاجرة بسوهاج ويُصيب 5 أشخاص

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت فيما بينهم؛ بسبب خلافات لهو الأطفال، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين وجود مشاجرة ومصابين ببندر البلينا، بين كل من:" طرف أول المدعو هيثم ح ح- 30 عامًا- عامل بأجر- مصابًا بجرح طعني بالصدر من الناحية اليسرى، والبدري ص ج- 35 سنة- عامل بأجر- مصابًا بجرح طعني بالصدر"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، و(صابر ج م- 59 عامًا- مزارع- مصاب بكدمة بالقدم اليُمنى).

وبين طرف ثانٍ كل من:" محمد ح أ- 25 عامًا- عامل بأجر- مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، ومبروك ح م- 40 عامًا- عامل بأجر، وعلي م ح- 18 عامًا- طالب، مُصابًا بكدمة بالجبهة من الناحية اليُسرى، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني الأداة المُستخدمة سكين، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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