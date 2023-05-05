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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش عمل عن جودة المنشآت الطبية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف

التامين الصحي ببني
التامين الصحي ببني سويف

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف،   تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ورش عمل عن "جودة المنشآت الصحية" ، والتي استهدفت مديري العيادات ومسؤولي الجودة ورؤساء التمريض بالعيادات ، وذلك في إطار الخطة  التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة ، وتحت إشراف الدكتورة داليا السعيد مدير الإدارة العامة للجودة بالتأمين الصحي.


حيث أوضح  الدكتور محمد يحى  مدير عام فرع الهيئة ببني سويف ، أن الورشة ، والتي عقدت على مدار يومين ،شارك فيها 33 من مديري العيادات و مسئولي الجودة بالمستشفى والعيادات ورؤساء التمريض، وتم خلالها  استعراض وشرح جودة المنشآت الصحية وتطبيق البرنامج الياباني 5s ومعايير السلامة الوطنية ، وذلك بحضور الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وقد قام بالتدريب الدكتورة حنان خلف مدير ادارة الجودة بالفرع

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وفي سياق منفصل ، تم عقد اجتماع المجلس التنفيذي،والذي تناول عدداً من الموضوعات والملفات الهامة،شملت تشكيل لجنة لمراجعة الأثاث غير الطبي بالمستشفى واحتياجات الصيانة غير الطبية وحصر ماتم توريده من الأثاث،وتشكيل لجنة لتحديد احتياجات العيادات من مستلزمات وأعمال الصيانة غير طبية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات ، بجانب متابعة أعمال مناقصة إنشاء عيادة ببا الجديدة.

 

كما تم عقد اجتماع لأطباء التكليف الجدد، لشرح آلية وطبيعة العمل بوحدات التأمين الصحى بنى سويف ، حيث تم التأكيد على أهمية التزام الأطباء التكليف المكلفين بالعمل بالفرع والمستشفى والعيادات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل والالتزام بالحضور.

التأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المنشآت الصحية غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف

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