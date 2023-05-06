4 موارد لتمويل صندوق حماية البيئة في القانون الجديد.. تفاصيل

حدد قانون البيئة الجديد ، أهداف واختصاصات صندوق حماية البيئة، لتحقيق عملية التنمية المستدامة .



و يتولى الصندوق إعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث.



وطبقا للقانون ، تتكون موارد صندوق حماية البيئة من الآتى:



1 - المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.



2 - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.



3 - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.





4 - موارد الصندوق المنصوص عليها فى قانون المحميات الطبيعية المشار إليه.

