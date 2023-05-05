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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. حملات بالمنيا لمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا والسكرتير العام بالمواقف

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في تنظيم الجولات الميدانية لمتابعة زيادة تعريفة المواصلات الجديدة المعلن عنها، عقب صدور قرار وزارة البترول بزيادة أسعار السولار، إلى جانب التشديد على وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة المقررة على السيارات وبالمواقف، والتنبيه على السائقين بضرورة الالتزام بها، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبها تابعت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وشمال وجنوب المحافظة، انتظام سير العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة بعد زيادة أسعار السولار، حيث تبين التزام أصحاب المحطات بالأسعار الجديدة والتزام السائقين بالتسعيرة، مع الالتزام بوضع ملصقات للتعريفة الجديدة، على السيارات وبالمواقف.

وناشدت المحافظة كافة المواطنين، بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة، وهي (2342200 - 2320001) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

أجهزة التنفيذية أسامة القاضي محافظ المنيا الاجهزة التنفيذية التعريفة التعريفة الجديدة تعريفة المواصلات الجديدة

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