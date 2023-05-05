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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأميرة عالية بنت الحسين ومحافظ الفيوم يزوران محمية وادي الحيتان

محافظ الفيوم ونائبه
محافظ الفيوم ونائبه الاميرة عالية اثناء الزيارة

اصطحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأميرة عالية بنت الحسين، في اليوم الثاني من زيارتها لمحافظة الفيوم، لزيارة محمية وادي الحيتان بمركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتور أمير خليل ممثلاً عن مؤسسة four paws international، وميريك تريلا المدير العام لمحمية المأوى بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعدد من قيادات وزارة البيئة والمهتمين بقطاع المحميات.

 

خلال الزيارة استمعت الأميرة عالية ، ومحافظ الفيوم، لشرح تفصيلي من الدكتور عبد الجليل هويدي أستاذ علم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الأزهر، حول محمية وادي الحيتان، وتاريخ المنطقة بشكل عام، والحفريات الموجودة بها، حيث أوضح أن منطقة محمية وادي الحيتان وجبل قطراني تعد أكبر منجم للحفريات  الفقارية بالعالم، مشيراً إلى أنه تم استخراج أكثر من 130 نوع من الحفريات، بداية من الأسماك وصولاً إلى القرد المصري وهو أول كائن يحمل صفات بشرية في المملكة الحيوانية.

 

ولفت "هويدي" إلى كيفية تكوين البقايا والحفريات بمناطق المحميات، موضحاً أن نسبة البقايا في أي منطقة أو فترة زمنية تتراوح بين 2,5% و13%  فقط، مضيفاً أن محمية وادي الحيتان كانت جزءاً من البحر المتوسط منذ 40 مليون سنة، مما جعلها غنية بالحفريات النادرة للحيتان، وهياكل الكثير من الحيوانات والأسماك الأخرى مثل؛‏ القروش والأسماك العظمية وعروس البحر والدرافيل‏ والسلاحف والثعابين البحرية وفصيلة "الباسيلو سورس"  التي يصل طولها إلى نحو 22 متراً.

 

كما شملت الزيارة تفقد متحف الحفريات وتغير المناخ، واستمعا لشرح من الدكتور محمد سامح الخبير في التراث الطبيعي، حول مكونات المتحف الذي يضم 195 قطعة تحكي تطور الحياة البحرية في المنطقة، وأكد "سامح" أنه يتم إدارة موقع محمية وادي الحيتان بالشراكة مع المجتمع المحلي، وتم تدريب السكان المحليين بالمنطقة على كيفية توصيل المعلومات للزوار، وتوعيتهم بضرورة الحفاظ على هذه الكنوز التي يعود تاريخها إلى ملايين السنين، لافتاً إلى أن وجود منطقة وادي الحيتان بالمنطقة ساهم في توفير أكثر من  10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

من جهته، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة الأميرة عالية بنت الحسين، لمحمية وادي الحيتان التي تضم كنوزاً فريدة من الحفريات يعود تاريخها إلى ملايين السنين، وتم تصنيفها عام 2005 كمنطقة تراث عالمي، وأعلنتها اليونيسكو كأفضل منطقة للتراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.  

 

وناقش "الأنصاري" خلال لقائه مع الأميرة عالية، وعدد من قيادات وزارة البيئة، والمهتمين بقطاع البيئة والمحميات، سبل الاستفادة القصوى من الملاذ الآمن الذى تم توقيع بروتوكول تعاون رباعي مشترك لإنشاءه، بالتعاون بين محافظة الفيوم ووزارة البيئة ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين ومؤسسة four paws international، كما تم طرح فكرة تنفيذ مركز للزوار بالمأوى، يوضح تاريخ وأهمية محميتي الريان والحيتان، وبه نموذج محاكاة وعينة ممثلة عن البيئة الفعلية لمحمية وادي الحيتان بشكل كامل.

 

 

محافظ الفيوم: محمية وادي الريان من أهم المقومات السياحية والبيئية بالمحافظة

 

 

 

محافظ الفيوم يستقبل الأميرة الأردنية عالية بنت الحسين ووزيرة البيئة

 

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