دعاء يوم الجمعة .. احرص على آخر ساعة مستجاب فيها

دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة، خص الله عز وجل يوم الجمعة بميزات كثيرة عن باقي أيام الأسبوع فهو يوم مبارك، وهو خير أيام الله لذا يبحث الكثيرين عن دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة حتى يستجاب الله لهم، ومن هنا حرصنا على تقديم دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة، مع العلم أنه لم يرد نصا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا دعاء يوم الجمعة لكن ذكرت أحاديث كثيرة في أهمية الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة.



دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة

وحول دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان من أكثر الناس تضرعًا إلى الله وله العديد من الأذكار فيها كما أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة الكثير من العلماء يقول إنها في الساعات الأخيرة من اليوم، أي على المسلم أن يتحرى هذه الساعة من بعد العصر وحتى نهاية اليوم، يستحب أن نقول اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.



-اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.



-اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنّا برحمتك شرّ ما قضيت. إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا. وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير



-اللهم في هذا اليوم المبارك أفرح قلبي وقلوب أحبتي وأغسل أحزاننا وهمومنا وأغفر ذنوبنا وخطايانا إنك على كل شئ قدير.

- ونقول في دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

-اللهم في يوم الجمعة، اكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير.

-اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر.

-ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت.

-اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

-اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

-ونقول أيضا في دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.



دعاء يوم الجمعة مجرب

دعاء يوم الجمعة مجرب في فضل يوم الجمعة ورد حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “الصَّلاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ“، دعاء يوم الجمعة يقرب العبد من ربه، وعلينا أن نرفع أيدينا إلى سبحانه وتعالى يوم الجمعة حيث أنه من أفضل الأيام وبها ساعة إجابة لا يرد فيها الله عبده.

ونقول في دعاء يوم الجمعة مجرب اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني. اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم.

- اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها.

-اللهم أعنى على الصيام والقيام وارزقنى فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك ياهادى المضلين

-اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول، اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِني مِن النار.

-اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- ويستحب أن نقول في دعاء يوم الجمعة مجرب اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

-اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. قالَ الوَلِيدُ: فَقُلتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: كيفَ الاسْتِغْفَارُ؟ قالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

-اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا سامع النداء ويا مجيب الدعاء، يا واسع الفضل ويا عظيم المنّة، نسألك اللهم أن ترزق إخواننا المهمومين فرجًا قريبًا وأمنًا دائمًا، وأن تُزيل وحشتهم وتخرجهم من الضيق إلى سعة رحمتك وعفوك.



-اللهم إنّي قد مسّني الضرّ وأنت أرحم الراحمين، أسألك يا ربّي ألّا تغرب شمس هذا اليوم إلّا وقد فرّجت همّي وكشفت غمّي ونفّست كربي وقضيت ديني، وأخرجتني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق.



-اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكراً، وإليك فقراً فاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفاً.



- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.



دعاء يوم الجمعة

ومن أكثر الكلمات التي تملأ الصحف حسنات في دعاء يوم الجمعة هو الصلاة على سيدنا النبي ونقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا ، وتشرح بها صدورنا ، وتطهر بها قلوبنا ، وتروح بها أرواحنا ، وتزكي بها نفوسنا ، وتغفر بها ذنوبنا ، وتستر بها عيوبنا ، وتضع بها أوزارنا ، وتثقل بها ميزاننا وتقضي بها حاجاتنا وتشفي بها مريضنا، وتسعد بها شقينا، وتوسع بها أرزاقنا، وتيسر بها أمورنا، وتؤيد بها أمرنا، وتعظم بها أجرنا، وتمد بها في أعمارنا، وتقبل بها أعمالنا، وتحفظ بها أسرارنا.

- اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه كذلك عن المسألة من غيرك، اللهم لا تشغل قلبي بما تكلفت لي به يارب العالمين.

- اللهم أعزني بالطاعة ولا تذلني بالمعصية.

-ويستحب أن نقول أيضا في دعاء يوم الجمعة اللهم يا دافع البليات، ويا كاشف الكربات، ويا غافر الزلات، ويا مقيل العثرات، أقل عثراتنا، وارحم ذلاتنا، واكشف كرباتنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

-اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به على مصائب الدنيا.

-اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

-اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. وأيضاً اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت. ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

-اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلِّين، وغير مفتونين. كذلك اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

-اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت.

- اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت.