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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد .. خسوف القمر مشهد من يوم القيامة علي الأرض.. بث مباشر

صدى البلد

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة خسوف القمر مباشر الآن، حيث يمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 96.4% تقريبا من سطح القمر عند ذروة الخسوف، ويعرف هذا الخسوف بالخسوف الحلقي للقمر أو خسوف شبه الظلي، وهو غير مشاهد في مصر، ويأتى تزامنا مع موعد بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1444هـ .

خسوف القمر 

ولا يشاهد خسوف القمر في مصر، حيث وتشهد الكرة الأرضية خسوفا شبه ظل للقمر الآن، وسيستمر 4 ساعات و18 دقيقة؛ حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

خسوف القمر 

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن خسوف القمر يحدث  بعد غروب شمس اليوم وانه سوف يستغرق 4 ساعات و18 دقائق، مؤكدآ علي انه لن يتم رؤيته في مصر؛ ولكن سيظهر في دول غرب إفريقيا والمحيط الهادي والأطلنطي وشرق قارة آسيا.

مشاهدة خسوف القمر مباشر الآن

ويمكن لجميع الراغبين لـ مشاهدة خسوف شبه الظلي، ومتابعة بث مباشر لـ خسوف القمر، الدخول عبر الرابط التالي ومتابعته منذ بدايته فى تمام الساعة 06:14 مساء وحتي نهايته بعد 4 ساعات و18 دقيقة تقريبا.

مشاهد من يوم القيامة .. تعرف على تفاصيل خسوف القمر غدًا

وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96,4 ٪ تقريباً من سطح القمر، وأن هذا يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهرشـوال لعام 1444هـ، حيث سيختفي القمر بمعظمه تقريبا في ظل الأرض، وحافة قرصه الشمالي ستكون مرئية بالعين المجرة في حال كون الطقس صافيا، سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وثماني عشرة دقيقة تقريباً، بينما يصعب رؤيته في مصر.

خسوف شبة ظل للقمر

ويرى خسوف القمر (خسوف شبة ظل للقمر) في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (جنوب وشرق قارة أوربا –  قارة أستراليا –  معظم قارة أسيا – قارة أفريقيا – المحيطالباسفيكي – المحيط االأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبيةالجنوبية).

ويعد خسوف القمر حدثًا شهيرًا لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، واوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن خسوف القمر ظاهرة فلكية ستشهدها الأرض اليوم وتسمى خسوف شبه الظل؛ والخسوف له أنواع إما أن يكون خسوف كلي في حالة أن الأرض تغطي مساحة القمر بشكل كلي، أما ظاهرة اليوم تحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل للأرض، ويعرف بـ “الخسوف الكاذب” ولا يرى بالعين المجردة ويرى عن طريق التلسكوبات فقط.

وتستخدم الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظاهرة الكسوف حدثت في عهد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وقد صادف ذلك وفاة ابنه إبراهيم، وقال الناس إن الشمس كسفت من موت ابن النبي، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينْخَسِفَانِ لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَادْعُوا اللَّه وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا".

وتابع فخر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس" ، خسوف القمر وكسوف الشمس، هما آياتان من آيات الله، يريد سبحانه وتعالى أن يري الناس مشاهد يوم القيامة، وينبه عباده بأن الأمر بيده سبحانه، وإذا أراد أن يغير أى أمر فهو تعالى من يتصرف.

صلاة الكسوف

1- تكبيرة الإحرام.

2- استفتاح الصلاة بدعاء الاستفتاح (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، لا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد).

3- الاستعاذة والبسملة.

4- قراءة الفاتحة ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5- الركوع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر 100 آية.

6- ثم الرفع من الركوع والتسبيح بحمد الله أثناء الاعتدال.

7- قراءة الفاتحة وسورة دون القراءة الأولى، كآل عمران أو قدرها (لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران، إذ يمكن قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم، لكن الأكمل قراءتهما مثلما فعل بعض الصحابة).

8- ثم الركوع طويلا لكنه أقل من الركوع الأول.

9- ثم الرفع من الركوع والتسبيح بحمد الله مع عدم الإطالة أثناء الاعتدال.

10- ثم السجود سجدتين طويلتين، مع عدم الإطالة في الجلوس بين السجدتين.

11- ثم القيام إلى الركعة الثانية، وفعل مثل المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن أقل في الطول في كل ما يفعل، ثم أخيرًا قراءة التشهد والتسليم.

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