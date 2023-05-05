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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

كتابة مذكراتي.. السفيرة نبيلة مكرم تكشف عن أزمة ابنها ودعم الرئيس/فيديو جراف

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

كشفت السفيرة نبيلة مكرم ،  وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة و رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية ،خلال لقاء لها لبرنامج “ نظرة ”، عبر فضائية “ صدى البلد ”، تقديم الإعلامي “ حمدي رزق ”، عن العديد من التفاصيل الخاصة للأزمة التي تعرض لها نجلها، وكيف دعمتها القيادة السياسية.

السفيرة نبيلة مكرم: ربنا مش هيخذلني في ابني.. والرئيس السيسي ساندني في أزمتي.. وفكرت في كتابة مذكراتي

ربنا مش هيخذلني في ابني


أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معلقة “عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني”.

 

وقالت  أنه تم اختيارها لتكون عضوة في الاتحاد العالمي للصحة النفسية، مؤكدة أنها منظمة دولية غير حكومية، تتحدث عن التوعية بالصحة النفسية.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة ابنها وخروجها من الوزارة .. تابع الفيديو جراف التالي:

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للصحة النفسية نظرة صدى البلد حمدي رزق

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