ربنا مش هيخذلني في ابني..الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي..أهم تصريحات السفيرة نبيلة مكرم عن أزمة نجلها

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية ،خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن العديد من التفاصيل الخاصة للأزمة التي تعرض لها نجلها، وكيف دعمتها القيادة السياسية.

وإليكم أبرز التصريحات.

قلبي مفطور عليه .. نبيلة مكرم : ربنا مش هيخذلني في ابني

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أن دموعها لم تجف بعد، وقلبها مفطور على نجلها، معلقة “عندي إيمان قوي بربنا، وعلى ثقة إن هو لن يخذلني في ابني”.

وقالت أنه تم اختيارها لتكون عضوة في الاتحاد العالمي للصحة النفسية، مؤكدة أنها منظمة دولية غير حكومية، تتحدث عن التوعية بالصحة النفسية.

مش هخلي حد يتعرض للموقف اللى أنا في ده

وتابعتأن المحنة التي مرت بها جعلتها تحاول التأمل في حكمة لربنا في الابتلاء بعد أزمة نجلها، معلقة “اشتغلت على نفسي ومحنتي وقولت مش هخلي حد يتعرض للموقف اللى أنا في ده، أو موقف ابني”

الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي

أكدت أن رسالتي للمرأة المصرية “إن إحنا قادرات على تغيير الواقع والثقافة، كون الأم عمود المنزل وتستطيع تشجيع أبنائها على العلاج من المرض النفسي”.

وقالت أن قرار خروجي من الوزارة طواعية، معلقة “كان قرارا صعبا، لكن لابد منه، أنا أقسمت قسما لبناء وزارة والعمل على مصلحة الدولة، هذا القسم عليه مسؤولية كبيرة، والحمد لله لمدة 7 سنين أزعم تمكني من الوفاء بالقسم، لكن حينما يأتي وضع أسري يستدعي حضوري كأم”.

وتابعت أنه كان لابد على الفور أن أطلب الاعتذار للتفرغ للابتلاء والتجربة التي مررت بها، ولا أستطيع إنكار دور القيادة السياسية والدولة حتى هذه اللحظة معي.

أب حنون لكل المصريين

وأشارت إلى أن “الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي وهو أب حنون لكل المصريين”

فكرت في كتابة مذكراتي عن سنواتي بالوزارة

أكدت أنه فكرت في كتابة مذكراتي عن السنوات السبع التي قضيتها في الوزارة، لكن حاليا مركزة على المؤسسة و ابني رامي، لكن بصفة عامة لدي أجندة أسجل فيها، وأكتب الرسائل الجميلة.

وقالت"أنه نحتاج إلى حركة مجتمعية بشكل عام، محتاجين نقول لبعض إحنا مش مكسوفين من المرض النفسي، ليه تخفي ولادك وتقول مش هعالجهم".

ألتزم بالتعليمات والتوقيت المحدد

وتابعت أنه كان يجب أن أقف بجوار أسرتي وزوجي وأبنائي، مؤكدة :أنا ألتزم بالتعليمات والتوقيت المحدد من الدولة لتنفيذ قرارها، وكان عليا تقديم رغبة الاعتذار عن المهمة".

بأزمة نجلها.. نبيلة مكرم : البابا تواضروس كان معي في الصدمة الأولى

أكدت أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد أزمة نجلها: «أول واحد هزني، بمعنى الإيمان بربنا فين، وكان كلامي معه بعد 3 أيام من الأزمة، البابا كان معي في الصدمة الأولى

وقالت"يد ربنا كانت معي في كل لحظة بالأزمة، والمحنة عرفتني الناس كويس ومين وقف معي في أزمتي.

كنت عايزة أكون هادئة وثابتة

وتابعت أول حاجة هزتني بعد الأزمة، الاتصال الأول بيني وبين رامي، مكنتش عارفة هعمل إيه، وأنا برضه أم، وهسمع صوت ابني بعد الأزمة، كنت مهزوزة، قررت أخد التليفون وأروح دير مارمينا وأكلم ابني من هناك، مش من البيت، كنت عايزة أكون هادئة وثابتة".

كنا ضايعين في حكم الإخوان.. والرئيس مش بينام عشان يجري بالبلد

كشفت جهود مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي.

وقالت «إحنا جزء من التنمر ضد أصحاب المرض النفسي، وأحيانا نردد عبارات زي بقينا عباسية، ومستشفى المجانين، عشان كده كان لازم ندخل مستشفى العباسية»، مشيرة إلى أن مؤسسة فاهم وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لتوفير احتياجات مستشفى العباسية.



وأضافت «مجرد الإعلان عن احتياجات المرضى بالعباسية لبعض الملابس الشتوية، وتلقينا الكثير من التبرعات، وبعد تسليم شنط الهدايا لمسنا السعادة على وجوهم، للأسف فيه ناس أهلهم مش عايزين يزوروهم، وفيه ناس لا توجد لهم هوية،»، مضيفة «أتذكر مديحة في عنبر السيدات وهي فنانة ترسم، وعم ربيع غنينا معا سواح، وبالاتفاق مع وزير الصحة تم تنظيم جولة خروج للمرضى وزيارة إحدى المحميات».

وأشارت إلى أن مؤسسة فاهم قدمت لمستشفى العباسية الكثير من احتياجاتهم، وبينها أجهزة كهربائية، معلقة «بدأنا بمستشفى العباسية، وأمامنا أيضا الخانكة، والمعمورة».



وحول الأزمات الحالية قالت «اللي بيخاف من الأزمة الاقتصادية وأزمة السودان هي مصر عدت بشوية، ما إحنا كنا في حكم إخوان وضايعين وكان فيه ناس بدأت تهاجر، إضافة إلى أزمة كورونا التي نجحنا في تجاوزها، من الآخر ربنا محافظ على البلد دي، بلدنا فيها روح مختلفة وبركة رهيبة، فيها صلاة تراويح وأذان مساجد وأجراس كنائس، مشكلتنا بس إننا عندنا ذاكرة سمكية بننسى بسرعة، تعاملت مع الرئيس خلال 7 سنوات، ولمست حبه للبلد ووطنيته شديدة، مفيش نوم، عايز يجري بالبلد».

مطالب للتعليم بتدريس مناهج الصحة النفسية في المدارس

أكدت أن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية مع الأخصائيين النفسيين في المدارس حول تعريف المرض النفسي.

وأضافت أن هناك مطالب لوزير التعليم بتدريس منهج عن الصحة النفسية بالمدارس، وهناك رغبة كبيرة من المواطنين بالتطوع والعمل في المؤسسة.

وأشارت إلى أهمية التوعية من التنمر بين طلاب المدارس، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تعمل على مراعاة سلامة الصحة النفسية للطلاب.

ولفتت إلى أن الإخصائي في المدرسة سيكون له دور في الكشف عن أي مرض أو تعب نفسي خاصة وأنه من الممكن أن يبدأ للطفل منذ صغره في حال تعرضه للتنمر.

معاناة بعض الأطفال من التنمر

وأشارت إلى أن التوعية تبدأ من مرحلة الطفولة، في ظل معاناة بعض الأطفال من التنمر في المدارس، وهو أحد أسباب المرض النفسي.