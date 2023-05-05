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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تسلم جثامين 3 شهداء فلسطينيين من نابلس

صدى البلد

تسلمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس كانت محتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

والشهداء هم:" عدي عثمان الشامي، جهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك".

وقالت الهيئة في بيان إنها مستمرة وبشكل متواصل في بذل كل الجهود وبتعليمات وتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال.

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، جنوب غرب نابلس.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 133 شهيدا منذ 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام.

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