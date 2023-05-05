باقة ما فوق المليون.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر.. صور

يشهد سوق السيارات تغييرات مستمرة في الأسعار، حيث كشفت العديد من العلامات التجارية عن العديد من التحديثات مؤخراً في السوق المصري.

BMW X4 موديل 2023

BMW X4 موديل 2023

تتوفر السيارة BMW X4 موديل 2023 بمحرك يوفر قوة تصل الى 252 حصانا، مع محرك سعة 2000 سي سي، 8 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/مترk وتأتي السيارة مزودة بعلبة تروس سرعات أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات، وتبلغ سرعتها القصوى 240 كيلومتر في الساعةk ويبلغ متوسط استهلاك للبنزين نحو 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، و تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.3 ثانية.

أسعار السيارة BMW X4 موديل 2023

الفئة الأولى XDRIVE X30I M بقيمة قدرها 1,850,000 جنيه

الفئة الثانية XDRIVE 30I XLINE بقيمة قدرها 3,200,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

أسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

وتأتي السيارة فولكس فاجن تيجوان بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، أما عن الأداء الفني للسيارة فولكس فاجن تيجوان فتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

تقدم فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 من خلال فئة واحدة، وبسعر رسمي يبلغ مليون و 750 ألف جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي، وتصل السرعة الى 219 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، مع متوسط استهلاك من الوقد يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

أسعار بيجو 5008 موديل 2023

الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,414,990 جنيه

الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,524,990 جنيه

الفئة الثالثة GT بقيمة قدرها 1,679,990 جنيه

الفئة الرابعة GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,689,990 جنيه

كيا سبورتاج موديل 2023

كيا سبورتاج موديل 2023

حصلت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات من نوع DSG، وعزم اقصي للدوران 265 نيوتن/ متر، محرك سعة 1600 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، محرك ينتج قوة تصل الى 180 حصانا، وتبلغ سعة خزان الوقود نحو 54 لتر.

أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

الفئة الأولى LX بقيمة قدرها 1,169,900 جنيه

الفئة الثانية EX بقيمة قدرها 1,279,900 جنيه

الفئة الثالثة A/T / HIGHLINE بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه

الفئة الرابعة TOP LINE بقيمة قدرها 1,559,900 جنيه

الفئة الخامسة GT-LINE بقيمة قدرها 1,639,900 جنيه