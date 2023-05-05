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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد بالنادي الأهلي

صدى البلد

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد للرجال والسيدات التي تقام بمقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة، لتوضيح الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة.

كان في مقدمة الحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي، وحضر من الاتحاد الإفريقيى يزيد سوادي رئيس لجنة المسابقات، وممدوح ديابات رئيس لجنة الحكام، وأسيمين نويل سكرتير الاتحاد، وسامح جورج مراقب البطولة.

حرص الدكتور حسن مصطفى على الترحيب بمندوبي الأندية المشاركة في البطولة، وقال إنه يسعى دائمًا لإنجاح أي بطولة إفريقية لأنه ينتمي للقارة السمراء، وأكد على سعادته بإقامة البطولة داخل النادي الأهلي تزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي للاتحاد الإفريقي بمناسبة مرور ٥٠ عامًا على إنشائه، مؤكدًا أن البطولات التي تقام في إفريقيا أصبحت لا تقل تميزًا عن البطولات التي تقام في أوروبا، وأبدى أمنيته في أن يجتهد الجميع للوصول بالبطولات الإفريقية لأعلى المستويات، وأن يصل الفريق الأفضل لمنصة التتويج وحصد اللقب.

وأسفر الاجتماع الفني عن الشكل التنظيمي لبطولة السوبر التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين، وكذلك ملابس كل فريق في المباريات، حيث تقام منافسات الرجال بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وJSK من الكونغو الديمقراطية، بينما انسحب الترجي التونسي من البطولة، ووفقًا للائحة يلتقي الزمالك الذى يرتدي اللون الأزرق الكامل والرمادي لحارس المرمى مع احتمالية تغييره للون الفسفوري مع الفريق الكونغولي الذي لم يتحدد الزي الخاص به لعدم حضور مندوبيه الاجتماع، وذلك في مباراة الدور نصف النهائي المقرر لها في السابعة مساء غد السبت، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد غد الأحد في نفس الموعد.

وفي منافسات السيدات تقام مباراتا الدور نصف النهائي غدًا السبت، حيث يلعب في الثانية ظهرًا أول أغسطس الأنجولي (باللون الأبيض بالكامل والأزرق لحارس المرمى) مع DGSP من جمهورية الكونغو (باللون الأحمر بالكامل والأسود لحارس المرمى)، ويلتقي في الرابعة والنصف عصرًا بيترو أتلتيكو الأنجولي (بالقميص الأصفر والشورت الأزرق واللون الأحمر بالكامل لحارس المرمى) مع موكنين التونسي (باللون الأسود بالكامل والأخضر لحارس المرمى)، ويلعب الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد غدٍ الأحد في الثانية ظهرًا، فيما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام الأحد أيضًا في الرابعة والنصف عصرًا.

ووفقًا للائحة البطولة يجب انتهاء كل مباراة بفوز أحد الفريقين، وفي حالة التعادل يتم اللجوء لشوطين إضافيين مدة كل منهما 5 دقائق، وفي حالة التعادل يتم اللجوء للرميات الجزائية.

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