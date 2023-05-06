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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. حقوق المنصورة تكرم المتميزين من أبنائها

تكريم المتفوقين
تكريم المتفوقين

تنظم كلية الحقوق احتفالية كبرى وذلك يوم الأحد القادم بقاعة الدكتور عبد الرازق السنهوري تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، وتنظيم الدكتور إبراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وبحضور نخبة متميزة من قيادات الجامعة وعدد من الوزراء السابقين ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة. 
وسيتم خلال الاحتفالية تكريم الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة بفئاتها المختلفة ، ومن لهم اسهامات علمية متميزة في الحقل القانوني 

كما سيتم تكريم أفضل الأساتذة الذين قاموا بنشر بحوث علمية قانونية متميزة في مجلات علمية مرموقة إضافة الى تكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة من الكلية سواء من الطلاب المصريين او الوافدين.

ولأول مرة تكريم افضل الباحثين الذين قاموا بنشر بحوث علمية متميزه وفقًا للضوابط العلمية الخاصة بالنشر واخلاقيات البحث العلمي.

جدير بالذكر  أن التكريم سيشمل الأساتذة المتميزين والباحثين من داخل مصر وخارجها.حيث يشغل العديد ممن حصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من كلية الحقوق جامعة المنصورة مناصب قيادية ووزارية رفيعة في دولهم 

وهو مايعكس الاهتمام الكبير الذي توليه ادارة الكلية وقطاع الدراسات العليا بها بتقدير كل من يسهم في رفعتها والارتقاء بها سواء من الباحثين من مصر  أم من مختلف الدول العربية الشقيقة. إضافة الي أن الكلية حريصة جدًا على عقد مثل هذه الفعاليات التي تساهم فى تنمية الشعور بالانتماء والوفاء للكلية والجامعة ومصر من ناحية ، والاستفادة من تواجد الجاليات العربية لتسويق  مختلف البرامج والخدمات التعليمية التي يمكن ان تقدمها الكلية .

أعضاء هيئة التدريس الدول العربية الشقيقة الماجستير والدكتوراه جامعة المنصورة رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث كلية الحقوق جامعة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

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