مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المغرب 2023 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023 و المؤهلة لنهائيات أولمبياد باريس 2024 عن وقوع مصر في المجموعة الثانية .

ويتواجد منتخب مصر تحت 23 سنة في المجموعة الثانية رفقة مالي والجابون والنيجر

وجاءت مجموعات بطولة كأس أمم أفريقيا كالتالي :

المجموعة الأولى : المغرب ، غانا ، الكونغو ، غينيا

المجموعة الثانية : مصر ، مالى ، الجابون ، النيجر

مواعيد مباريات منتخب مصر

مصر ضد النيجر : 25 يونيو

مصر ضد مالى : 28 يونيو

مصر ضد الجابون : 1 يوليو

ويتأهل اصحب المراكز الثلاثة الأولي من بطولة كأس أمم إفريقيا الي أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من بطولة كأس أمم اسيا لتحديد صاحب البطاقة الاخيرة من القارتين .